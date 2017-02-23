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أخبار الزمالك اليوم.. معسكر مغلق للزمالك استعداداً لمواجهة النصر للتعدين

كتب علي نبوي
- 23 فبراير، 2017 11:13 ص
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الزمالك

الزمالك يدخل في مسعكر مغلق استعدادا للنصر للتعدين

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكر مغلق اليوم وذلك استعداداً للمواجهة الهامة أمام النصر للتعدين غداً في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق تدريباته عصر اليوم حيث سيعلن بعدها محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض قائمة فريقه لهذه المباراة للدخول في معسكر مغلق للمبيت به حتى موعد المباراة.

ومن المنتظر أن يعقد محمد حلمي محاضر بالفيديو مع لاعبيه للوقوف على نقاط القوة والضعف للنصر وتحديد مهام كل لاعب في المباراة.

الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة مع وجود مباراتين مؤجلتين ، بينما يحتل النصر للتعدين المركز قبل الأخير بـ10 نقاط.

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