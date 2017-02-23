اتحاد الكرة يستقر على إقامة مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا ببرج العرب

برج العرب الأقرب لاستضافة مباريات الأهلي الإفريقية

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على إقامة مباريات الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

ويبدء الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الـ32 بمواجهة بوديفيست الجنوب أفريقي حيث ستقام مباراة الذهاب في الحادي عشر من الشهر المقبل.

وكان الأهلي قد حدد إقامة المباراة على ستاد السلام في السادسة والنصف من يوم الحادي عشر من مارس لكن اتحاد الكرة سيرفض إقامته على هذا الملعب.

ويأتي قرار استقرار اتحاد الكرة على إقامة المباراة ببرج العرب نظرا لرغبة الأهلي في حضور جماهير في مبارياته الإفريقية وهو ما يصعب هذا الأمر في ملعب السلام.