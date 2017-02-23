كوبر يطالب نبيه بعدم الرد على منتقديه

كوبر يطلب من نبيه بعدم الالتفات للانتقادات

طالب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من أسامة نبيه المدرب العام بعدم الرد على منتقديه وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من جماهير النادي الأهلي.

وشنت جماهير الأهلي خلال مباراة السوبر المصري هجوما عنيفا على نبيه معتبرا بأنه السبب الرئيسي في استبعاد حسام غالي قائد الأحمر من صفوف منتخب مصر حيث هتفت ضده خلال المباراة بقول “يانبيه إرفع إيدك ، حسام غالي هو سيدك”.

واستبعد غالي من أي معسكر للمنتخب منذ مباراة الفراعنة أمام نيجيريا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون

وطلب كوبر من المدرب العام عدم الاستماع لمصل عذه الانتقادات وطالبه بالتركيز في مهمته مع المنتخب موضحا له بأن أي شخص يعمل في العمل العام معرض لمثل هذه الانتقادات.