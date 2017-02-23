أخبار ريال مدريد اليوم.. ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة بغياب فاران 3 أسابيع للإصابة

الإصابة تحرم ريال مدريد من خدمات فاران 3 أسابيع

تلقى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد ضربة موجعة بتعرض لاعبه الفرنسي رفائل فاران للإصابة وغيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وتعرض فاران للإصابة على مستوى عضلة الفخد خلال مباراة ريال مدريد أمس أمام فالنسا حيث خرج اللاعب في الشوط الثاني وحل زميله ناتشو بديلا له.

وسقط ريال مدريد للمرة الثانية هذا الموسم بعدما كسر مساء أمس أمام مضيفه فالنسيا بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب “المستايا” والمؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني “الليجا”.

وسيغيب فاران عن الفريق الملكي لثلاثة أسابيع حيث سيغيب عن مباراتين في الليجا ومباراة إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي في إيطاليا.