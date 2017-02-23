أخبار الأهلي اليوم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

أجاي يقود هجوم الأهلي المتوقع أمام وادي دجلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختبارا صعبا مساء اليوم وذلك عندما يواجه نظيره وادي دجلة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح المارد الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للابتعاد أكثر في صدارة الترتيب بعدما حقق الفوز في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب بهدفين دون مقابل.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي بعض التغييرات ، بعد عودة عبد الله السعيد مرة أخرى عقب غيابه عن المباراتين السابقتين للإصابة بجانب غياب حسام عاشور عن المباراة للإيقاف.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني ، سعد سمير ، أحمد حجازي ، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي ، أحمد فتحي ، عبد الله السعيد ، وليد سليمان ، ميدو جابر.

خط الهجوم : جونيور أجاي.