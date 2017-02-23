الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الأهلي

الزمالك يخطط لخطف أحمد الشيخ

يأمل مسئولو نادي الزمالك في إيجاد ثغرة في عقد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار هذا الموسم لصفوف مصر المقاصة وذلك للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويقدم الشيخ مستوى رائع مع المقاصة هذا الموسم حيث يحتل اللاعب صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 11 هدف.

ولم يشارك الشيخ مع الأهلي في الموسم الماضي حيث ظل حبيسا لدكة البدلاء مع الهولندي مارتن يول ليقرر اللاعب العودة إلى المقاصة على سبيل الإعارة ليتألق ويصبح أحد أفضل اللاعبين في الدوري.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك أن الإدارة تسعى للحصول على عقد إعارة اللاعب للمقاصة وعقده مع الأهلي على أمل إيجاد ثغرة فيه لضمه إلى صفوف القلعة البيضاء.