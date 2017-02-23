النني يغيب عن أرسنال 3 أسابيع للإصابة

الإصابة تبعد النني عن أرسنال 3 أسابيع

أعلن نادي أرسنال غياب متوسط ميدانه المصري محمد النني عن الملاعب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع وذلك بداعي الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل.

وتعرض النني للإصابة خلال مباراة فريقه السابقة أمام سوتون في الدور 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت نتيجتها لصالح المدفعجية بهدفين دون مقابل.

ولم يتمكن النني من استكمال المباراة حيث خرج بين شوطي المباراة بعد تدخل قوي من لاعب سوتون في الشوط الأول.

وسيغيب النني عن أرسنال لمدة تتراوح بين 3 : 4 أسابيع حيث سيخضع لفترة تأهيل للتعاقي سريعا من الإصابة.

وسينضم النني للمصابين في أرسنال مع زملائه أرون رامزي ، وسانتي كازورلا.