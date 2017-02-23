تقرير..هل يسير كوليبالي على خطى أنطوي أم أجاي في الأهلي

كوليبالي لغز محير لجماهير الأهلي

بات المهاجم الدولي الإيفواري سوليماني كوليبالي المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لغزاً محيراً لجماهير المارد الأحمر.

وبات كوليبالي دائم الإستبعاد من قائمة النادي الأهلي بفرمان من حسام البدري المدير الفني للفريق، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق منذ إنضمامه للقلعة الحمراء .

وتخشى جماهير الأهلي من سير المهاجم الإيفواري الجديد على خطى الغاني جون أنطوي الذي انضم لصفوف الفريق في الموسم الماضي، قادماً من فريق الشباب السعودي مقابل مليون دولار .

ويسير كوليبالي على خطى انطوي في الوقت الحالي، حيث يتم استبعاده من جميع المباريات الرسمية للفريق بأمر من البدري الذي أكد أن استبعاد الصفقات الجديدة يرجع لأمور فنية ، وهو ما حدث مع أنطوي تحت قيادة الهولندي مارتن يول ومن بعده البدري حتى رحل إلى مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية .

جماهير الأهلي تنتظر كوليبالي

في نفس الوقت، تأمل الجماهير الحمراء أن يتكرر سيناريو النيجيري جونيور أجاي مع الإيفواري كوليبالي، فبعد ضم الأهلي لمهاجم الصفاقسي التونسي أجاي في صفقة ضخمة بلغت 2.5 مليون دولار، خرج اللاعب من حسابات حسام البدري وبات يستبعده المباراة تلو الأخرى، ليدب الرعب في نفوس الجماهير من أن الأهلي اشترى التروماي .

إلا أن أجاي خيب ظن الجماهير الحمراء، وبات لاعباً أساسياً في تشكيلة حسام البدري، ونال ثقة جماهير الأهلي بمهاراته العالية وأهدافه الرائعة .

فهل يكون غياب كوليبالي عن مباريات الأهلي سيناريو مكرر للغاني جون أنطوي أو للنيجيري جونيور أجاي ؟