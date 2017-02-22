ميدو يوجه صفعة قوية لـ«الحضري» قبل مباراة الأهلي

ميدو يصفع الأهلي قبل مباراة دجلة

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة صفعة قوية للعملاق عصام الحضري حارس الفريق قبل مباراة النادي الأهلي .

ويلتقي وادي دجلة مع نظيره النادي الأهلي غداً الخميس في إطار منافسات الجولة العشرين ضمن مباريات الدوري الممتاز على ملعب بتروسبورت .

ميدو يستبعد الحضري من مباراة الأهلي ويحيله للتحقيق

وقرر ميدو مدرب وادي دجلة استبعاد عصام الحضري من قائمة الفريق لمباراة الأهلي وإحالته للتحقيق وفرض غرامة مالية بعد إشتباكه مع الحارس البديل خالد وليد وصفعه على وجهه خلال مران الفريق اليوم.

وينوي ميدو تجميد عصام الحضري في الفترة المقبلة وإبعاده عن المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة .