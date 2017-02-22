ملخص لمسات عمرو وردة مع باوك اليوناني أمام شالكه الألماني

عمرو وردة يتألق في مباراة باوك وشالكه

واصل الفرعون المصري عمرو وردة نجم نادي باوك اليوناني تألقه مع فريقه الجديد، حيث صنع هدف التعادل لفريقه في مباراة شالكه الألماني .

ونجح عمرو وردة في المساهمة في صناعة هدف التعادل لفريق باوك اليوناني في الدقيقة 25 ، بعدما مرر الكرة لزميله الذي مررها عرضية لناستاسيتش الذي أودعها شباك الحارس الألماني .

باوك يودع بطولة الدوري الاوروبي أمام شالكه

وكان باوك قد ودع بطولة الدوري الأوروبي بعد تعادله اليوم مع شالكه الألماني بهدف لمثله في مباراة العودة، ليتأهل شالكه للدور المقبل بمجموع المباراتين 4 – 1 .