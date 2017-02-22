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التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

كتب وليد مجدي
- 22 فبراير، 2017 10:12 م
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البدري يستقر على تشكيلة الأهلي أمام وادي دجلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام وادي دجلة .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري الممتاز .

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

عبد الله السعيد يعود لتشكيلة الأهلي أمام دجلة

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد هاني

خط الوسط: حسام غالي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد

خط الهجوم: مؤمن زكريا، جونيور أجاي، ميدو جابر

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