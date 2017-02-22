التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة

البدري يستقر على تشكيلة الأهلي أمام وادي دجلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام وادي دجلة .

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره وادي دجلة غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة الـ20 ببطولة الدوري الممتاز .

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

عبد الله السعيد يعود لتشكيلة الأهلي أمام دجلة

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد هاني

خط الوسط: حسام غالي، أحمد فتحي، عبد الله السعيد

خط الهجوم: مؤمن زكريا، جونيور أجاي، ميدو جابر