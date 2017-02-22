أخبار الزمالك اليوم..الزمالك يحارب الأهلي على نجم المقاصة

الزمالك يشعل سباق مدافع المقاصة

إنضم نادي الزمالك إلى سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب أحمد سامي مدافع نادي مصر المقاصة خلال فترة الإنتقالات الصيفية .

ودخل الأهلي في سباق ناري مع غريمه التقليدي نادي الزمالك من أجل الظفر بخدمات مدافع المقاصة أحمد سامي عقب نهاية الموسم الجاري .

الزمالك ينافس الأهلي على ضم أحمد سامي

ويسعى الفارس الأبيض لهزيمة المارد الأحمر في سباق ضم نجم المقاصة المتألق، حيث يرغب مسئولو ميت عقبة في ضم اللاعب لتعزيز خط الدفاع في ظل رغبة أكثر من لاعب في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم، أمثال علي جبر وقرب عودة محمد مجدي لفريقه السابق المصر بعد إصابته المتكررة .

جدير بالذكر أن الأهلي أجل صفقة التعاقد مع اللاعب أحمد سامي لنهاية الموسم، في ظل تمسك الفريق الفيومي بلاعبه وعدم وجود مكان في قائمة الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية بعد الصفقات الثلاث التي ضمها الفريق .