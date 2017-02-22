ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة سانت إيتيان ومانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

خطف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بطاقة التأهل لدور الـ16 ضمن منافسات الدوري الأوروبي ، بعد تخطي عقبة نظيره سانت إيتيان الفرنسي .

وأكد مانشستر يونايتد تأهله الرسمي لدور الستة عشر، بعدما كرر فوزه على سانت إيتيان في عقر داره بهدف نظيف مساء اليوم في إطار إياب دور الـ32 باليورباليج .

ماتا يقود مانشستر يونايتد للفوز على سانت إيتيان

ونجح الإسباني خوان ماتا في إحراز هدف الفوز لليونايتد في الدقيقة 17 من بداية المباراة .

وكان مانشستر يونايتد قد حققوا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبهم أولد ترافورد بثلاثية نظيفة .