أخبار الأهلي اليوم..مفاجأة مدوية في توقيع «دويدار» للأهلي

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك

يواصل النادي الأهلي توجيه الضربات القوية لغريمه التقليدي نادي الزمالك بعد حصوله على توقيع لاعبه احمد دويدار المعار إلى فريق سموحة.

وأكد مصدر مسئول في الأهلي أن أحمد دويدار وقع على عقود إنتقاله للنادي الأهلي بعقد يمتد لأربع سنوات تبدأ عقب نهاية الموسم الجاري .

مصدر..دويدار وقع للأهلي يناير الماضي

وأضح المصدر أن دويدار وقع على عقود إنضمامه للأهلي مطلع شهر يناير الماضي، قبل توقيعه على عقد إعارته لنادي سموحة .

وأضاف المصدر، أن دويدار اختلق قصة توقيع لنادي كاظمة الكويتي ووجود شرط جزائي قيمته 150 ألف دولار من أجل الهروب من تهديدات الزمالك حال رفضه تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم ، حيث أنه لا يوجد من الأساس اي مفاوضات مع نادي كويتي ولم يوقع اللاعب على عقود .