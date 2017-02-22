بث مباشر مشاهدة مباراة بورتو ويوفنتوس اليوم الأربعاء 22 – 2 – 2017 بدوري أبطال أوروبا

بث مباشر مباراة بورتو ويوفنتوس اليوم

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بورتو البرتغالي في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

وتنطلق مباراة بورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة – الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية .

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ويسعى فريق يوفنتوس للعودة من البرتغال إلى إيطاليا بتيجة إيجابية قبل موقعة العودة على ملعب يوفنتوس أرينا الشهر المقبل .

ويخشى فريق السيدة العجوز من قوة بورتو على ملعبه ووسط جماهيره، حيث ستكون مواجهة الليلة صعبة بين الطرفين .

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ويدخل ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس موقعة الليلة بقوته الضاربة متمثلة في الثنائي الأرجنتيني المرعب باولو ديبالا وجونزالو هيجواين .

وتعول جماهير البيانكونيري على التألق الكبير لديبالا وهيجواين اللذان يقدمان مستويات مميزة مع الفريق، قاداه للتربع على عرش صدارة الكالتشيو .

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في حين، يسعى بورتو لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق نتيجة مطمئنة قبل مباراة الإياب في إيطاليا .

وستكون مباراة اليوم مواجهة نارية بين الحارس الأفضل في العالم، الإيطالي بوفون حارس يوفنتوس والإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو البرتغالي .

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ويوفنتوس

تنقل قنوات بي إن سبورت القطرية مباراة بورتو البرتغالي ويوفنتوس الإيطالي حصرياً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة .