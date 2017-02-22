حازم إمام لنجم الأهلي: تعالى العب في الزمالك

حازم إمام يزور معسكر منتخب الشباب

قام حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق بزيارة معسكر منتخب الشباب اليوم الأربعاء لمؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل السفر إلى زامبيا .

وتغادر بعثة منتخب الشباب إلى زامبيا فجر غد الخميس من أجل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017 للشباب تحت 20 عاماً والتي تنطلق في الفترة من 26 فبراير وحتى 12 مارس المقبل .

وداعب حازم إمام، اللاعب أحمد حمدي لاعب النادي الأهلي ومنتخب الشباب قائلاً:” تعالا العب في الزمالك “، ليتبعها ضحكات من الثعلب واللاعب .

حازم إمام يتغزل في هدف أحمد حمدي بودية كينيا

وتغزل الثعلب الزملكاوي في أداء اللاعب أحمد حمدي، حيث أشاد بالهدف الذي أحرزه في مباراة كينيا الودية التي أقيمت الأثنين الماضي وفازب ها الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

جدير بالذكر أن منتخب الشباب يلعب في المجموعة الأولى رفقة منتخبات مالي وغينيا وزامبيا .