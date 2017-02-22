التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام فالنسيا

زيدان يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

أعلن الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي يستعد لمواجهة نظيره فريق فالنسيا، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب “الميستايا”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من الليجا الإسبانية .

وجاءت تشكيل الريال الرسمي كالتالي:

رونالدو يقود ريال مدريد أمام فالنسيا

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش

خط الهجوم: خاميس رودريجيز، بنزيما، ورونالدو