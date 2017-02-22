أخبار الزمالك اليوم.. حلمي يكشف موقف على فتحي من مباريات الزمالك

محمد حلمي يعلن موقف علي فتحي من مباريات الزمالك

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن جاهزية اللاعب علي فتحي للمشاركة في المباريات المقبلة للقلعة البيضاء بالدوري المصري.

ويستعد الزمالك لملاقاة النصر للتعدين يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وأشار حلمي إلى أن علي فتحي للمشاركة في اللقاءات المقبلة للزمالك في الدوري المصري، مؤكداً على تعافيه التام من الإصابة.

وأوضح المدير الفني للزمالك بأن علي فتحي يشارك في تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة الحالية بعدما تعافى من إصابته.

واختتم المدير الفني للزمالك بأن علي فتحي سيشارك في المباريات المقبلة للفريق بصورة تدريجية خلال اللقاءات القادمة للفريق.

الجدير بالذكر أن علي فتحي غاب عن الزمالك خلال الفترة الأخيرة لمدة تزيد عن الثلاثة شهور بعد إصابته في العام الماضي.