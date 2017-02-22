اتحاد الكرة يتراجع.. الأهلي يواجه دجلة في بتروسبورت

اتحاد الكرة يؤكد إقامة مباراة الأهلي ووادي دجلة في بتروسبورت

تراجع اتحاد الكرة المصري عن نقل المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري إلى ملعب الدفاع الجوي.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري قد أكد في اتصال هاتفي مع مسؤولي الاهلي على إقامة المباراة في ملعب الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء غداً الخميس في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

إلا أن سويلم تراجع عن الأمر وأكد على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت والذي كان محدداً لإقامة المباراة خلال الفترة الماضية.

وشدد سويلم على أن اتحاد الكرة لن يقوم بنقل المباراة في ظل إصرار إدارة وادي دجلة على أقامة المواجهة على الملعب المحدد سلفاً.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتربع حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن مصر المقاصة أقرب منافسيه.