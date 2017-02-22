تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

قناتان مفتوحتان تنقلان مباريات دوري أبطال أوروبا

تقام مساء اليوم الأربعاء مبارتين في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي إشبيلية الأسباني مع ليستر سيتي الإنجليزي، كما يواجه بورتو البرتغالي فريق يوفينتوس الإيطالي.

ومن المقرر أن تنقل أحدى المبارتين عبر قناة إي أن أن الأثيوبية التي تثب عبر أحد الأقمار الفرنسة القريبة من نايل سات.

ويأتي قرب القمر الفرنسي من نايل سات ليصبح من السهل استقبال القناة عبر القمر المصري نايل سات بصورة طبيعية وعبر أي طبق مهما كان حجمه.

كما تنقل قناة أورمانيا أحد المباريات التي تقام مساء اليوم في البطولة الأوروبية، وذلك بعدما نقلت هي والقناة الأثيوبية مبارتي أمس الثلاثاء في المسابقة.

ومن المقرر أن تكون مباريات البطولة الأوروبية منقولة عبر القناتين على الترددين الآتيين:

قناة ENN وترددها : 12604 v 27500

وقناة Oromia وترددها 12399 H 27500