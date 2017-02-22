البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة في الدوري

البدري يستدعي 22 لاعباً في قائمة الأهلي لملاقاة دجلة

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه في مواجهة وادي دجلة خلال المباراة التي ستقام مساء غداً الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء الخميس في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر البدري إعادة عبد الله السعيد لقائمة الأهلي بالإضافة إلى عمرو السولية بعدما شفيا من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً.

كما يعود باسم علي للظهور في قائمة الأهلي بعد غيابه بداعي الإصابة أيضاً طيلة الفترة الماضية، ليظهر الثلاثي المصاب من جديد.

واستبعد البدري الوافد الجديد سليماني كوليبالي، إلا أنه استدعى عمرو بركات الذي انضم إلى القلعة الحمراء أيضاً في يناير الماضي.

وتضم قائمة الاهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، صبري رحيل، أحمد حجازي، سعد الدين سمير، محمد نجيب، محمد هاني، أحمد فتحي، باسم علي.

خط الوسط: حسام غالي، عمرو السولية، صالح جمعة، عبد الله السعيد، عمرو بركات.

خط الهجوم: عماد متعب، عمرو جمال، جونيور أجاي، مؤمن زكريا، وليد سليمان، ميدو جابر.