ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا

ريال مدريد يحقق فوزاً مثيراً على فالنسيا

حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزاُ مثيراً على حساب نظيره فريق ريال مدريد متقدماً بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 بالدوري الإسباني .

وتقدم فالنسيا بهدفين متتالين في بداية الشوط الأول في الدقيقتين 5 و 9 عن طريق سيميوني زازا وفابيان اوريلانا ، قبل أن يقلل كريستيانو رونالدو النتيجة ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 44 من ضربة رأسية .

فالنسيا يسقط ريال مدريد بثنائية

وفي الشوط الثاني، ضغط ريال مدريد بقوة بحثاً عن التعادل ، إلا أن دفاعات فالنسيا وقفت بالمرصاد أمام هجمات رونالدو ورفاقه، لينتهي اللقاء بفوز فالنسيا 2 – 1 .

وبتلك النتيجة، رفع فالنسيا رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما يحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 52 وله مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو .