بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأربعاء 22-2-2017

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

يخوض نادي ريال مدريد مباراة قوية وصعبة أمام فريق فالنسيا مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 16 للدوري الأسباني الممتاز “الليجا”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام السابعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة -الثامنة و45 دقيقة بتوقيت السعودية-.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

يدخل ريال مدريد المباراة وفي رصيده 52 نقطة ليتربع على صدارة جدول ترتيب الليجا الأسبانية بعدما خاض 21 مباراة، مقارنة ببرشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 23 لقاء.

أما فالنسيا فيتواجد في المركز 15 بالترتيب في البطولة الأسبانية بعدما حصد 23 نقطة خلال المباريات الـ22 السابقة للفريق في المسابقة.

ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر

يهدف ريال مدريد لتوسيع الفارق بينه وبين برشلونة خاصة أن مواجهته أمام فالنسيا مؤجلة من جولة سابقة، في حين لعب الفريق الكتالوني مبارياته كاملةً.

ويتبقى مباراة أخرى مؤجلة لريال مدريد، حيث جاءت كلا المواجهتين أثناء تواجده في اليابان لخوض مباريات كاس العالم للأندية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

من المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر قناة بي إن سبورت التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الأسباني ي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص وحصري.