بالفيديو..تعرف على الـ 3 فتيات في حفل ميسي

ثلاث فتيات خطفن الانظار في حفل ميسي

ظهرت فتيات فريق Vio-Cello اللبناني في الحفل الذي اقيم امس لنجم الكرة العالمية (ليونل ميسي ) في اطار

السياحة العلاجية ضد مرض فيروس سي .

فريق Vio-Cello اللبناني

ويتكون فريق Vio-Cello اللبناني من ثلاث فتيات الاولي (فيكتوريا ) عازفة تشيلو ومعها وعازفتين على الة الكمان وهما ( ديانا وجوانا ) مقطوعات من أشهر الأغاني الكلاسيكية لفيروز وعبد الحليم حافظ وشاكيرا والمغنية المكسيكية تاليا.

وحرصت كل منهما علي على تقبيل ليونيل ميسي بعد انتهاء فقرتهما في لحبهم الشديد له .

