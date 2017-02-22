أخبار الأهلي اليوم.. سعد سمير يعلن جاهزيته لقيادة دفاع الأهلي أمام دجلة

سعد سمير يشارك في مران الأهلي بعد الإصابة

أعلن اللاعب سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة للفريق أمام وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز.

وتواجد سعد سمير في مران الأهلي الجماعي مساء اليوم الأربعاء في إطار الاستعداد لخوض المباراة المقبلة للفريق بالمسابقة المصرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء غداً الخميس في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

واكتفى سعد سمير بتدريبات الجري حول الملعب بعد تعرضه للإصابة بكدمة في الركبة خلال مران الفريق الأخير مما أدى إلى ارتشاحها.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة لمدة 30 دقيقة ألقاها حسام البدري المدير الفني على اللاعبين، قبل أن يبدأ مران بدني خفيف تحت قيادة أنيس الشعلالي مخطط أحمال الفريق.

وبمشاركة سمير، فإن اللاعب أعلن عن جاهزيته لخوض المباراة المقبلة للفريق في الدوري المصري التي تقام على ملعب الدفاع الجوي.