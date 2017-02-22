اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي ووادي دجلة

فاروق حكماً لمباراة الأهلي ووادي دجلة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير المباراة التي ستجمع فريقي الأهلي ووادي دجلة بالدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء الخميس القادم على ملعب الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وقررت لجنة الحكام تعيين الحكم محمد فاروق حكماً للمباراة، على أن يعاونه أحمد توفيق طلب ووائل مصطفى ووليد عبد العزيز.

وسيدير سمير عثمان المباراة التي ستجمع فريقي طنطا وسموحة، ويعاونه إسلام أبوالعز ومحمد عزازي، وأمير السيد حكماً رابعاً.

أما مباراة أسوان وبتروجيت فسيديرها الحكم محمد معروف ويعاونه ضياء السكران ومحمد حسن، وعاطف العفي حكماً رابعاً.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتربع على قمة الدوري المصري الممتاز حالياً برصيد 49 نقطة بفارق ثمان نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.