نقل مباراة الأهلي ووادي دجلة من بتروسبورت

اتحاد الكرة يبلغ الأهلي بنقل مباراته أمام وادي دجلة

أبلغ اتحاد الكرة المصري، مسؤولو النادي الأهلي، بنقل مباراة الفريق أمام وادي دجلة من ملعب بتروسبورت في الدوري المصري.

وكان من المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء غداً الخميس على ملعب بتروسبورت قبل أن يقرر اتحاد الكرة نقل المباراة.

وتلقى مسؤولو الأهلي اتصالاً من جانب اتحاد الكرة حيث أبلغهم خلاله بنقل المباراة إلى ملعب الدفاع الجوي بدلاً من بتروسبورت.

وينتظر مسؤولو الأهلي وصول خطاباً رسمياً من جانب اتحاد الكرة من أجل الاستعداد النهائي لنقل المباراة إلى الملعب الجديد.

ويقيم الأهلي معسكراً في الفترة الحالية استعداداً لخوض المباراة، حيث ينتظر مسؤولو الفريق الخطاب الرسمي لوضع الرتوش النهائية على الاستعداد للمواجهة.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بفارق ثمان نقاط عن مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.