طارق العشري: حمدي زكي هديتي لمنتخب مصر

طارق العشري: سأعيد حمدي زكي لمستواه

عبر طارق العشري المدير الفني لنادي إنبي عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه محمد حمدي زكي لاعب فريقه المعار من الأهلي في الفترة الماضية.

وأشار العشري في تصريحات إذاعية إلى أنه سيعمل على إعادة محمد حمدي زكي لمستواه المعهود من أجل تقديمه كهدية لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني لإنبي أنه سعيد بمشاركة حمدي زكي في المباريات الماضية عن طريق تسجيل وصناعة الأهداف في الدوري الممتاز.

ويلعب محمد حمدي زكي في صفوف إنبي خلال الفترة الحالية على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

وشدد العشري على أن حمدي زكي لن يكون مفيداً لإنبي أو الاهلي فقط، مؤكداً على ضرورة استعانة منتخب مصر به في الفترة المقبلة.

واختتم العشري حديثه بالتأكيد على أن محمد حمدي زكي يتمتع بالعديد من الإمكانيات الفنية والتكتيكية والبدنية الرائعة مما يجعله إضافة لأي فريق يتواجد به.