بالصور.. القاهرة تستضيف كأس دوري أبطال أوروبا.. ويويفا يشكر مصر

يويفا يوجه الشكر لمصر في خطاب رسمي

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” رسالة شكر للاتحاد المصري لكرة القدم بعد الموافقة على استضافته لكأس دوري أبطال أوروبا في الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتواجد كأس دوري أبطال أوروبا في الخامس من أبريل القادم في القاهرة، في إطار الجولة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في عدد من دول العالم.

وسيتم عقد مؤتمراً صحفياً في القاهرة في الخامس من أبريل، على أن يتم عمل مقابلات تليفزيونية وعرضاً شاملاً في عدد من المناطق السياحية.

وسيتم عرض كأس دوري أبطال أوروبا في الخامس من أبريل بمنطقة الأهرامات، على أن يعرض في المتحف المصري في اليوم التالي.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً رسمياً من الاتحاد الأوروبي الذي حرص على توجيه الشكر لمصر على استقبالها للكأس الأوروبي في أبريل القادم.