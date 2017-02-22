عامر يجيب.. لماذا فشل حمودي مع بازل.. وهل ينجح مع الأهلي؟

فرج عامر: حمودي فشل مع بازل لأنه لم يستمع لنصيحتي

تحدث محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري عن أحمد حمودي لاعب فريقه السابق والمنتقل حديثاً إلى النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع حمودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع الباطن السعودي.

وأشار عامر إلى أن حمودي فشل في تجربته مع بازل السويسري بسبب عدم استماعه لنصيحته، مؤكداً على أنه كان يود أن يبقى اللاعب في مصر لمدة موسم إضافي.

وأضاف رئيس سموحة بأن حمودي كان عليه الانتظار في مصر لموسم إضافي من أجل النضج بصورة أكبر قبل الرحيل إلى أوروبا.

وشدد عامر على أنه يتوقع نجاح أحمد حمودي مع الأهلي في الفترة المقبلة للفريق، مؤكداً على أنه لم يندم على رحيل اللاعب عن صفوف فريقه.

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أنه في حال تسجيل حمودي لهدفاً في شباك برشلونة لكان الوضع قد تغير كثيراً بالنسبة له مع بازل.