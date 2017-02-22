وكيل النني يوضح موقفه من الإصابة في مباراة أرسنال

وكيل النني: اللاعب يخضع لأشعة وفحوصات طبية

أكد الان نظمي وكيل اللاعب محمد النني على عدم تحديد موقف لاعب نادي ارسنال الإنجليزي من الإصابة التي تعرض لها قبل أيام قليلة ماضية.

وكان النني قد تعرض لإصابة خلال مباراة أرسنال أمام سوتون في إطار مباريات دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأثنين الماضي.

وغادر النني ملعب المباراة بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث حل تشامبرلين بدلاً منه مع بداية النصف الثاني من اللقاء.

وشدد نظمي على أن النني سيخضع لأشعة وفحوصات طبية على موضع إصابته مساء اليوم الأربعاء من أجل تحديد فترة غيابه عن المباريات.

وأضاف وكيل النني بأن اللاعب يعاني من إصابة في الكاحل، مؤكداً على أن إصابته الحالية مختلفة عن الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب المصري.

وكان النني قد تعرض للإصابة مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا الأخيرة في عضلة السمانة، قبل أن يعود في المباراة النهائية.