سامباولي وبوتشيتشينو وكلوب وفينجر مرشحون لتدريب برشلونة

بات الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة قريبا من الإطاحة به من منصبه وذلك على خلفية نتائج الفريق المتذبذة في الفترة الأخيرة.

واقترب برشلونة من توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بعد الخسارة بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة الذهاب امام باريس سان جيرمان الفرنسي حيث تبدو مهمة الفريق الكتالوني شبه مستحيلة ، بجانب ابتعاد الفريق عن ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا.

وتداولت وسائل الإعلام الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية عن قرب إقالة إنريكي من منصيفه على ضوء خلفية هذه النتائج.

ويرصد “أخبار الأهلي” 4 مدربين مرشحين لخلافة إنريكي في تدريب برشلونة وهم :

1- خورخي سامباولي

نجح المدرب الأرجنتيني في لفت الأنظار إليه وذلك بفضل النتائح المميزة لفريقه إشبيلية بعد أن تولى مهمة تدريبه في الصيف الماضي ، حيث يحتل فريقه المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا ، بجانب وصوله لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

2 – مارويسيو بوتشيتشينو

المدير الفني الحالي لفريق توتنهام والذي نجح منذ موسمين في إعادة الفريق اللندني للواجهة الأوروبية والإنجليزية حيث ينافس الفريق على لقب البريميرليج رفقة كلا من مانشستر سيتي وتشيلسي.

3 – يورجن كلوب

هو المدرب الذي يتمناه جمهور برشلونة لما يتميز به المدرب الألماني من فلفسة خاصة في كرة القدم حيث يعد أحد أفضل المدربين في العالم.

ونجح كلوب في إعادة ليفربول للواجهة الأوروبية والمحلية بفضل تشكيلة مميزة من اللاعبين والتي تطبق فكره الكروي الرائع.

4 – أرسين فينجر

بالرغم من رغبة جمهور أرسنال في ضخ دماء جديدة وتعيين مدير فني شاب بسبب النتائج الغير جيدة للفريق في الفترة الأخيرة مع فينجر إلا أنه يعد أحد أهم الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة.

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