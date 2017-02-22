طبيب الأهلي يشرح أخر التطورات في حالة مراون محسن عقب خضوعة لجراحة الرباط الصليبي

خالد محمود يشرح موقف مروان محسن بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي

شرح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أخر التطورات في إصابة مروان محسن مهاجم الفريق وذلك عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وكان مهاجم الاهلي قد خضع أمس لجراحة الرباط الصليبي على يد الطبيب الألماني ماير بعدما تعرض لقطع فيه خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا.

وفي تصريحات قال طبيب الأهلي إن الطبيب الألماني ماير أوصى بخروج مروان من المتشفى بعد يومين على عكازين وذلك بعد متابعته لحالته صباح اليوم.

وأضاف طبيب الأهلي بأن ماير سيحدد خلال الساعات المقبلة البرنامج العلاجى لمروان حتى يبدأ في تنفيذه بألمانيا وتحديدا في مدينة ميونيخ.