سعد سمير جاهز لقيادة دفاع الأهلي أمام وادي دجلة

سعد سمير يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزا لمواجهة وادي دجلة

أصبح سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا لقيادة دفاع الفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام وادي دجلة بعد تعافيه من الإصابة.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة غدا ضمن مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز والتي يطمح خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة انفراده بصدارة الترتيب.

ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لتدريبات فريقه الجماعية عصر اليوم ، بعدما غاب عنها أمس الثلاثا قب تعرضه لكدمة قوية في الركبة خلال مباراة الفريق السابقة أمام المقاولون العرب.

وأكد الدكتور عبد المجيد إبراهيم طبيب الفريق على تحسن حالة اللاعب وأنه بات جاهز للمشاركة مع الفريق في مبارة الغد.