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البدري يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مواجهة وادي دجلة

كتب علي نبوي
- 22 فبراير، 2017 12:04 م
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حسام البدري

محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

يعقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع لاعبيه مساء اليوم عقب تناول وجبة العشاء.

وسيشرح البدري خلال هذه المحاضرة نقاط القوة والضعف في فريق وادي دجلة وطريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق المباراة.

كما سيركز البدري خلال هذه المحاضرة على تحفيظ كل لاعب بمهامه في المباراة وفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب المنافس.

ويواجه الأهلي مضيفه وادي دجلة غدا في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز ، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة انفراده بصدراة الترتيب.

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