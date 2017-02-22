باسم علي يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي

باسم علي: لا توجد مفاوضات مع أي نادٍ وأتمنى البقاء في الأهلي

أوضح باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة مشيرا إلى أنه لا يفكر في هذا الأمر تماما وأنه متمسك بالبقاء فيه ولم يتفاوض للانتقال لأي فريق أخر.

ولم يحظى اللاعب بثقة الجهاز الفني للأهلي هذا الموسم حيث لم يشارك كأساسي ، كما أنه عانى هذا الموسم بالكثير من الإصابات.

وفي تصريحات صحفية لظهير الأهلي الأيمن قال “لم أتفاوض مع أي نادٍ أخر وأرغب في البقاء في الأهلي وأتمنى الاستمرار فيه إلا إذا طلب منه الرحيل عنه”.

وأضاف “تعرضت للكثير من الإصابات هذا الموسم ولكني أقاتل من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق ، مشيرا إلى أنه سيسعى جاهدا لإثبات جدارته بالمشاركة أساسيا مع الفريق”.