بالفيديو..صالح جمعة يتعرض لمقلب كوميدي من مرتضى منصور

مقلب كوميدي لصالح جمعة

قام صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنشر فيديو له عبر حسابه الخاص موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تعرض خلاله لمقلب من أحد الأشخاص المقلدين لصوت المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

ويظهر الفيديو تعرض صالح جمعة لمقلب من الشخص المقلد صوت مرتضى منصور حيث عرض عليه الانضمام للزمالك وهدده بأنه سيوقف مسيرته في الملاعب.

وكشف الشخص في أخر المكالمة عن حقيقته ويدعي كردي وسط ضحكات من صالح جمعة الذي توعده قائلاً “بقى تعمل معايا أنا كدة يا كردي، طب لما اشوفك”.

والجدير بالذكر أن صالح جمعة شارك في المباراة الماضية للأهلي أمام المقاولون العرب حيث شارك في الشوط الأول وأخرجه حسام البدري في الشوط الثاني ودفع بمؤمن زكريا بديلا له.

