منتخب الشباب يفتقد لخدمات أكرم توفيق في افتتاح مبارياته ببطولة أمم أفريقيا

أكرم توفيق يغيب عن شباب مصر أمام مالي

يفتقد منتخب مصر للشباب لخدمات أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراته الأولى ببطولة أمم أفريقيا أمام منتخب مالي.

ويستهل شباب الفراعنة مشوارهم في بطولة أمم أفريقيا للشباب بزامبيا في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمواجهة مالي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة منتخبات مالي ومصر وغينا وزامبيا حيث يتأهل من هذته البطولة 4 منتخبات للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في كوريا الجنوبية.

ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” التزلم الذي تقدم به اتحاد الكرة المصري ضد إيقاف أكرم توفيق بحصوله على إنذارين في التصفيات ليغيب اللاعب عن مباراة مالي.

وكان المنتخب المصري قد خاض وديته الاخيرة قبل البطولة أول أمس أمام منتخب كينيا وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.