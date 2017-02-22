أخبار ريال مدريد اليوم.. تعرف على التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فالنسيا

BBC يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام فالنسيا

يخوض ريال مدريد اختبارا صعبا مساء اليوم وذلك عندما يحل ضيفا على فالنسيا في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” والي ستقام على ملعب ميستايا.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة باحثا عن النقاط الثلاث للابتعاد أكثر في صدارة الترتيب ، وللاقتراب خطوة كبيرة من التتويج باللقب في ظل ملاحقة غريمه برشلونة.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد هذه المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : كارفخال – فاران – راموس – مارسيلو

خط الوسط : كروس – مودريتش – إيسكو

خط الهجوم : بيل – بنزيمة – كريستيانو رونالدو.