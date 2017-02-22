أخبار الأهلي اليوم.. البدري يرفض احتراف محمد هاني

البدري يتمسك ببقاء محمد هاني

يرفض حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فكرة التفريط في محمد هامي الظهير الأيمن بالفريق وذلك في ظل إبداء أكثر من نادي أوروبي رغبته بالتعاقد معه.

ولفت هاني الأنظار إليه مع الأهلي هذا الموسم حيث حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق في مركز الظهير الأيمن بعدما دفع البدري بأحمد فتحي في وسط الملعب.

وكان نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب قد أكد في أكثر من مرة بأن اللاعب مراقب من أكثر من نادي أوروبي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني أن البدري يرفض التفريط في اللاعب وأنه يثق تماما فيه ، كما أنه من الصعب التخلي عنه لعدم وجود لاعب في الدوري المصري بمواصفاته.

وأشار المصدر إلى أن البدري مقتنع تماما بأحمد فتحي في وسط الملعب ، ولم يعيده مرة أخرى للظهير الأيمن إلا في الضرورة القصوى.