أخبار الأهلي اليوم.. بالفيديو.. شمس الدين: طلبنا حضور 10 ألاف مشجع أمام بيدفيست وننتظر موافقة الأمن

شمس الدين: حضور الجماهير أمام بيدفيست هام للغاية

قال اللواء شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي تقدمت بطلب إلى الجهات الأمنية لحضور 10 ألاف مشجع في مواجهة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في الحادي عشر من الشهر المقبل على ستاد السلام في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “جوه الجون” والذي يذاع عبر أثير إذاعة “الشباب والرياضة” قال شمس الدين :”خاطبنا الأمن بالسماح بحضور 10 ألاف مشجع أمام بيدفيست وهدفنا من هذا الطلب عودة الجماهير لمؤازرة فرقها في أفريقيا”.

وأضاف “لا بد من استثمار مع حدث مع المنتخب في بطولة أمم أفريقيا بالجابون وضرورة عودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى والكل تابع موقف جماهير المصري مع فريقها في المباراة السابقة في إياب دور ال64 من الكونفدرالية”.

وأتم حديثه “أتمنى الموافقة على حضور الجماهير في مباراة بيدفيست والمساهمة في تأهل الفريق للدور المقبل”.