أخبار الزمالك اليوم.. بالفيديو.. الزمالك يحصل على توقيع أحمد جمعة

الزمالك يوقع مع أحمد جمعة

كشف الإعلامي كريم حسن شحاته مقدم برنامج كورة كل يوم والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بحصول النادي على توقيع أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي.

وتألق جمعة بشكل لافت مع المصري البورسعيدي هذا الموسم حيث انضم اللاعب لمعسكر المنتخب المصري قبل بداية أمم أفريقيا بعدما أصبح واحدا من أبرز المهاجمين في الدوري المصري.

وقال شحاته خلال برنامج “أحمد جمعة وقع على عقود انتقاله لنادي الزمالك ولكن يتبقى موافقة كلا من حسام حسن المدير الفني للمصري ومجلس إدارة النادي البورسعيدي”.

وأضاف “مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرنضى منصور يسعى لإبرام صفقات قوية للموسم الجديد حيث يسعى للحصول أيضا على توقيع عمرو مرعي مهاجم إنبي.