اخبار الاهلى

فيديو.. صدمة في المقاصة بسبب أحمد الشيخ

كتب علي نبوي
- 22 فبراير، 2017 9:34 ص
20,343
12016_12_23_19_46

الشيخ يغيب عن مصر المقاصة أمام إنبي للإصابة

بات في حكم المؤكد غياب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن مباراة فريقه المقبلة أمام إنبي بعد تعرضه لكسر في في يده اليسرى.

ويواجه المقاصة ضيفه إنبي السبت المقبل في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الشيخ لكسر في يده اليسرى خلال مبارة فريقه أمام سموحة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل أربعة ، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وأوضح حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة موقف الشيخ من المشاركة أمام إنبي خلاب تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” حيث قال :”من الصعب أن يشارك أحمد الشيخ أمم إمبي حيث تعرض اللاعب لكسر في يده ويحتاج للخضوع إلى عملية جراحية في يده”.

شارك برأيك !!