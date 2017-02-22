فيديو.. صدمة في المقاصة بسبب أحمد الشيخ

الشيخ يغيب عن مصر المقاصة أمام إنبي للإصابة

بات في حكم المؤكد غياب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة عن مباراة فريقه المقبلة أمام إنبي بعد تعرضه لكسر في في يده اليسرى.

ويواجه المقاصة ضيفه إنبي السبت المقبل في إطار مباريات الجولة العشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض الشيخ لكسر في يده اليسرى خلال مبارة فريقه أمام سموحة في الجولة السابقة من مسابقة الدوري الممتاز والتي خسرها بثلاثة أهداف مقابل أربعة ، حيث خرج من الشوط الثاني ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وأوضح حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة موقف الشيخ من المشاركة أمام إنبي خلاب تصريحات تلفزيونية ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” حيث قال :”من الصعب أن يشارك أحمد الشيخ أمم إمبي حيث تعرض اللاعب لكسر في يده ويحتاج للخضوع إلى عملية جراحية في يده”.