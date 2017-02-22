أخبار الزمالك اليوم.. الإصابة تحرم الزمالك من خدمات دونجا 10 أيام

دونجا يغيب عن الزمالك 10 أيام للإصابة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات لاعب وسطه محمود عبد العاطي “دونجا” لمدة 10 أيام لمعاناته بشد في العضلة الأمامية.

ولم يستكمل دونجا مباراة فريقه السابقة أمام طلائع الجيش والتي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، والتي أقيمت أول أمس ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيخضع دونجا لفترة تأهيل لمدة أسبوع تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بنادي الزمالك.

وسيغيب دونجا عن مواجهة الزمالك المقبلة أمام المصر للتعدين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.