أحمد ناجي: هذا الحارس الأقرب للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل

ناجي: محمد عواد الأقرب للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل

كشف أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر عن الحارس الأقرب للانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل والذي سيقام في الشهر المقبل.

ويتوقف الدوري المصري لمدة شهر عقب نهاية مباريات الجولة العشرون من الدوري الممتاز ، حيث سيخوض منتخب مصر مواجهة ودية لم يعلن عن طرفها حتى الآن وذلك استعدادا لتصفيات بطولة أمم أفريقيا 2019.

وخلال تواجده ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” قال ناجي : “الدوري المصري ظهر خلاله العديد من الحراس المميزين ولكن محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي الأقرب للانضمام للمعسكر المقبل”.

وأضاف “عواد واحدا من أفضل الحراس في الدوري المصري وقدم مستوى مميز مع ناديه هذا الموسم وهو الأقرب للانضمام للمعسكر”.