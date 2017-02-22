تعرف على رسالة ميسي إلى كوبر

فايز: ميسي طلب مني تهنئة كوبر على ما وصل إليه المنتخب في أمم أفريقيا بالجابون

أوضح محمود فايز المدرب المساعد للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر نص الرسالة التي أرسلها معه إلى كوبر وذلك على خلفية تواجده أمس بالقاهرة.

وزار البرغوث الأرجنتيني مصر أمس والتي استغ قت 7 ساعات وذلك للترويج لحملة السياحة العلاجية “تور أند كيور” للعلاج من فيروس سي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج “كورة كل يوم” والذي يذاع عبر فضائية “النهار رياضة” قال فايز “ميسي طلب مني أن أهنئ كوبر لما وصل إليه منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2017 بالجابون”.

وأضاف “ميسي طلب مني أيضا أن أبلغ تحياته إلى كوبر مشيدا بالمدرب الأرجنتيني”.

وأتم حديثه “ميسي لم يكن يتابع بطولة أمم أفريقيا ولكنه كان يعرف أخبارها من خلال وسائل الإعلام”.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا بعدما خسر المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بهدف مقابل هدفين.