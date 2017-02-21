أخبار الزمالك اليوم..الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الزمالك خطر شديد بسبب عدم قيامه بدفع المستحقات المالية المتأخرة للاعبين السابقين حتى الان، مما يهدد باستبعاده من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاتحاد المصري لكرة القدم، يهدد فيه بفرض عقوبات من المحكمة الرياضية الدولية على نادي الزمالك تصل إلى حد استبعاده من دوري أبطال أفريقيا .

الفيفا يهدد الزمالك بعقوبات قاسية

وطالبا الفيفا بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، إلا أن الاتحاد رفض باعتبار القلعة البيضاء نادي حكومي، ليهدد الفيفا باستبعاد النادي من دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد .

ويدين عدد من لاعبي الزمالك السابقين، أمثال أحمد حسن ومحمود فتح الله بمستحقات مالية مالية تقدر بالملايين، وهو الأمر الذي يرفض مرتضى منصور رئيس النادي الحالي الإعتراف به لأن تلك المستحقات كانت في فترة رئاسة ممدوح عباس للنادي .