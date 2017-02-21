بالفيديو..عمرو أديب يحرج ميسي بسبب الأهلي

عمرو أديب يضع ميسي في حرج شديد

وضع الإعلامي عمرو أديب، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حالة حرج شديدة خلال الحوار الذي أجراه معه على هامش زيارته لمصر اليوم .

وقام عمرو أديب بسؤال ميسي عن مواجهته مع فريق برشلونة أمام النادي الأهلي في عام 2007 والي أقيمت باستاد القاهرة بمناسبة إحتفالية القلة الحمراء بالمئوية قائلاً:” فاكر نتيجة الماتش بتاع برشلونة هنا 2007 كانت كام ؟

ميسي لعمرو أديب: لا أتذكر نتيجة مباراة برشلونة والأهلي في 2007

وقام ميسي بالرد على عمرو أديب، قائلاً:” لا لا لست متذكر ” ، وسط صحكات من الإعلامي الزملكاوي.

جدير بالذكر أن برشلونة قد فاز على الأهلي في 2007 في إحتفالية المئوية بأربعة أهداف نظيفة .