مفاجأة..ميسي هدد بالرحيل عن مصر وعدم حضور الحفل الختامي

حالة من الغضب العارم تسيطر على ميسي

حالة من الغضب العارم، سيطرت على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر نادي برشلونة الإسباني قبل حضوره الحفل الختامي

وهدد ميسي بعدم حضور الحفل الختامي والرحيل عن مصر فوراً بسبب غضبه من الفوضى وعدم التنظيم الجيد لحدث قدومه إلى مصر .

عمرو أديب وسوء التنظيم يشعلان غضب ميسي

وتسبب الإعلامي عمرو أديب في حالة من الغضب الشديد لميسي بسبب عدم إلتزامه بالإتفاق الذي تم في الحوار المخصص بينهما، حيث كان متفقاً على توجيه خمسة أسئلة للاعب، إلا أن أديب قام بتوجيه 6 أسئلة وهو ما أغضب نجم البرسا .

وغادر ميسي الحوار الصحفي متجهًا إلى غرفته في الفندق الموجود بالقرب من الأهرامات، قبل أن يذهب إليه وزير الصحة بنفسه ويعتذر له، وهو ما تفهمه ميسي ووافق على حضور الحفل .