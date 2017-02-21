التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وموناكو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه موناكو الفرنسي على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا.

وجاءت تشكيلة السيتي

حراسة المرمى: كابايرو

الدفاع: سانيا – ستونز – أوتاميندي – فيرناندينهو

خط الوسط: يايا توريه- ليروى سانى- دايفيد سيلفا – كيفن دي بروين – ستيرلنج

الهجوم: سيرجيو أجويرو

بينما جاءت تشكيلة فريق موناكو الرسمية كالتالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش

خط الدفاع: سايديبي، راجي، جليك، ميندى

خط الوسط: سيلفا، فابينهو، باكيوكو

الهجوم: فالكاو، ليمار، امبامبي